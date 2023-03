Netflix lancerà 40 giochi quest'anno, mentre continua a lavorare al cloud gaming

Netflix ha annunciato oggi che nel corso del 2023 lancerà almeno 40 giochi mobile, che si uniranno ai 55 già disponibili per i suoi abbonati su iOS e Android. Inoltre continuerà a lavorare alla sua tecnologia di cloud gaming, annunciata a ottobre 2022.

Leanne Loombe, la VP dei giochi di terze parti di Netflix, ha anche confermato che 70 nuovi giochi sono in sviluppo da software house terze, che vanno ad aggiungersi ai 16 giochi sviluppati da studi proprietari della compagnia.

Il primo gioco mobile di Netflix è stato lanciato a novembre 2021. L'obiettivo oggi come allora è quello di creare una vasta libreria che possa piacere al più alto numero di giocatori possibile. Loombe: "Quest'anno continueremo a far crescere il nostro portfolio. Ciò significa nuovi giochi tutti i mesi. Gli abbonati scopriranno gemme indie, hit pluripremiate, giochi di ruolo, avventure narrative, puzzle game e tutto ciò che c'è nel mezzo. Stiamo lavorando con gli studi più prestigiosi del mondo per darvi questi giochi."

Leonne è anche tornata a parlare di cloud gaming, confermando lo stato dei lavori: "Siamo all'inizio dell'avventura, ma ci stiamo impegnando a fare in modo che possiate giocare con i nostri videogiochi ovunque ci sia Netflix. Crediamo che il cloud gaming ci permetterà di dare accesso ai giochi su qualsiasi schermo. Vogliamo che i nostri abbonati possano giocare su qualsiasi apparecchio con Netflix in loro possesso."

Netflix sembra puntare molto sui videogiochi, nonostante per ora meno dell'1% degli abbonati li abbia provati, almeno stando ai dati raccolti da Apptopia. Vedremo se in futuro le cose andranno in modo differente.