Marvel Studios, Victoria Alonso dice addio dopo 17 anni: era la responsabile degli effetti visivi

Victoria Alonso, produttrice di punta dei Marvel Studios e responsabile degli effetti visivi, ha deciso di lasciare l'azienda dopo diciassette anni, stando a quanto rivelato dall'Hollywood Reporter. Si tratta di un addio clamoroso per il Marvel Cinematic Universe.

La Alonso ha infatti contribuito in maniera fondamentale allo straordinario successo delle produzioni cinematografiche Marvel, entrando a far parte della compagnia nel 2006 e co-producendo Iron Man nel 2008, Iron Man 2 nel 2010, Thor nel 2011 e Captain America: Il Primo Vendicatore nel 2011.

Produttrice esecutiva di Avengers nel 2012, la responsabile degli effetti visivi ha lavorato con la sua squadra per fare in modo che le pellicole del Marvel Cinematic Universe fossero convincenti e spettacolari, per poi dedicarsi alle serie televisive per la piattaforma streaming Disney+.

Nel 2021 è stata promossa a presidente delle divisioni physical and postproduction, visual effects and animation production, mentre nel 2022 ha prodotto Argentina, 1985, il film diretto da Santiago Mitre che ha vinto un Golden Globe e ricevuto una nomination agli Oscar come miglior film straniero.

L'addio di Victoria Alonso sembra collegato agli scarsi risultati al botteghino e alle pessime recensioni di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Resta da capire quanto la sua assenza peserà sulle prossime produzioni Marvel.