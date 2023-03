Fortnite Capitolo 4 Stagione 2: dove trovare le armi esotiche e mitiche

Come da tradizione la Stagione 2 del Capitolo 4 di Fortnite ha introdotto una serie di nuove e vecchie armi nei match di Battaglia Reale, incluse alcune bocche da fuoco di rarità mitica ed esotica particolarmente potenti. Se volete avere la meglio nei match è bene tenere a mente quali sono e dove potrete trovarle, in modo da ottenere un vantaggio rispetto ai vostri avversari.

Le armi esotiche si ottengono dai forzieri bloccati che richiedono delle chiavi. La buona notizia è che le chiavi sono oggetti piuttosto comuni e si trovano tra il bottino a terra o all'interno dei forzieri standard. La cattiva notizia è che i forzieri di queste peculiari armi da fuoco non hanno degli spawn fissi, quindi per ottenerle serve anche un pizzico di fortuna. Ecco quelle disponibili in questa season:

Fucile a Impulsi Potenziato mitico

Il Fucile a Impulsi Potenziato

Il Fucile a Impulsi Potenziato mitico probabilmente è l'arma su cui è più difficile mettere le mani durante la Stagione 2 del Capitolo 4 di Fortnite. Infatti in ogni partita potrà ottenerla solo il giocatore o il gruppo che per primo conquisterà il punto di cattura dell'isola del bottino fluttuante. Questa appare in punti casuali della mappa a partire dal quarto cerchio della tempesta, quindi non possiamo indicarvi la sua posizione né strategie particolarmente efficaci: molto dipende dalla vostra abilità, rapidità e fortuna.

