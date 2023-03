Fortnite Capitolo 4 Stagione 2: dove trovare e come aprire i Caveau

I Caveau sono disponibili su Fortnite da tempo ma ad ogni stagione cambia la loro posizione sulla mappa e i requisiti per aprirli. Non fa eccezione la nuova season "MEGA" in cui potrete mettere le mani sul ricco bottino di 4 depositi differenti, la maggior parte difesa dal mini-boss Carta Alta e i suoi scagnozzi. Di seguito vi spiegheremo dove trovare e come aprire tutti i Caveau di Fortnite Capitolo 4 Stagione 2 .

Dove trovare i Caveau della Stagione 2 del Capitolo 4

Per aprire tre dei quattro Caveau del Capitolo 4 Stagione 2 dovrete prima recuperare una "Chiave Elettronica del Caveau" e l'unico modo per ottenerla è sconfiggere il mini-boss Carta Alta, che pattuglia nei dintorni. Abbiamo segnalato la posizione di questi depositi nella mappa qui sopra.

Carta Alta non è un avversario particolarmente ostico se lo affronterete con un arsenale decente e gli scudi al massimo. Il consiglio è quello di eliminare prima i due sgherri Giacca Jolly che lo accompagnano, dato che non hanno molta vita ma potrebbero complicarvi la vita. Una volta sconfitto Carta Alta ricordatevi di raccogliere la sua chiave elettronica, nonché il suo bottino, che include il Fucile d'Assalto Silenziato Marasma in versione mitica.

Una volta sconfitto il boss non vi resta che entrare nel Caveau nelle vicinanze, che contiene oggetti curativi, armi di alto livello e altro ancora. Tra il bottino disponibile c'è anche la variante mitica del fortissimo Fucile a Pompa Marasma e il Succo Succoso. Se non riuscite a trovare i depositi vi basta equipaggiare la chiave elettronica ottenuta sconfiggendo Carta Alta, in questo modo sarà il gioco stesso a guidarvi fino alla sua posizione.

Il quarto Caveau invece è situato nell'isola del bottino fluttuante che appare in un punto casuale ad ogni partita, a cui potrete accedere tramite le zipline che appaiono a terra nelle sue vicinanze. Per entrare in questo deposito avrete bisogno di due chiavi semplici, ma tenete presente che l'area solitamente pullula di avversari agguerriti, che come voi vogliono mettere le mani sul bottino suo interno.

Se vi serve una mano con Fortnite Capitolo 4 Stagione 2 sulle nostre pagine trovate la guida con la posizione di tutti i 12 personaggi di questa season e dove trovare e come utilizzare la Lama Cinetica.