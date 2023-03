Ratchet & Clank: Rift Apart su PC potrebbe essere il prossimo port di Nixxes

Ratchet & Clank: Rift Apart potrebbe essere il nuovo port per PC su cui sta lavorando Nixxes Software, ora diventata parte integrante di PlayStation Studios e specialista in operazioni di questo tipo, in base a un nuovo annuncio di lavoro.

Si tratta ancora di una voce di corridoio, ma l'idea è indubbiamente verosimile. L'annuncio di lavoro in questione è stato pubblicato qualche giorno fa e riguarda un Engineer specializzato in interfacce per UX/UI da implementare in "nuovi titoli tripla A per PC", in particolare con esperienza nell'uso del middleware Coherent, ed è questo un indizio interessante.

A quanto pare, l'unico gioco di PlayStation Studios che utilizza il middleware Coherent per la costruzione dell'interfaccia utente è proprio Ratchet & Clank: Rift Apart, cosa che fa pensare che questo sia il titolo attualmente in lavorazione presso Nixxes come prossimo port su PC in arrivo.

C'è anche da dire che questo dimostrerebbe una certa continuità per il team, visto che anche in precedenza ha lavorato ad altri giochi Insominac portando su PC anche Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man: Miles Morales. La questione, inoltre, non fa che confermare come Nixxes sia sostanzialmente il team specializzato in port PC dei titoli PlayStation Studios, dimostrandosi un'acquisizione strategicamente impostata da Sony nell'ottica dell'espansione su Windows.