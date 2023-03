Mafia 4 sembra sia ancora molto lontano, da alcuni annunci di lavoro di Hangar 13

È già da tempo che si parla di Mafia 4, ma sembra che il progetto per il nuovo capitolo sia ancora agli inizi o quasi, considerando che alcuni annunci di lavoro parlano del titolo in fase di pre-produzione, facendo pensare che sia ancora decisamente lontano dall'uscita sul mercato.

Già quasi tre anni fa erano emersi i primi riferimenti a Mafia 4, con il CEO di Hangar 13, team di sviluppo dedicato, a suggerire l'esistenza del progetto in corso. In seguito, alcuni leak hanno svelato ambientazione e periodo storico, con il fatto che sarà ambientato in Sicilia, secondo vari insider.

Tuttavia, è possibile che ci sia ancora molto da attendere prima di conoscere la verità. In base ad alcuni annunci di lavoro, il progetto si trova attualmente in fase di pre-produzione, cosa che significa che non ha iniziato lo sviluppo vero e proprio.

"Hangar 13 sta cercando un programmatore di strumenti molto motivato che voglia prendere parte a un ambiente di lavoro creativo", si legge in un annuncio che cerca Tools Engineer, ovvero personale addetto alla "creazione e mantenimento di strumenti per un gioco multipiattaforma non annunciato in Unreal Engine 5 attualmente in pre-produzione".

Manca il titolo ma è abbastanza chiaro che ci si riferisca qui a Mafia 4, che sarebbe dunque basato su Unreal Engine 5 e attualmente ancora in pre-produzione. Restiamo a questo punto in attesa di eventuali informazioni da parte di Hangar 13 o 2K, ma è probabile che ci voglia ancora diverso tempo anche solo per avere notizie o materiali sul gioco.