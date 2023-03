Dragon Ball: il cosplay di C18 da acky.foxy colpisce già con lo sguardo

Torniamo sul superclassico con Dragon Ball Z, nuovamente fonte d'ispirazione per questo nuovo cosplay di C18 da parte di acky.foxy, riprendendo una sorta di standard comune per le cosplayer, in questo caso reinterpretato in maniera molto convincente.

C18, o Androide 18, è chiaramente uno dei soggetti preferiti ormai da anni per le cosplayer, come abbiamo visto in molti altri casi e non è difficile capire il perché, vista la sua particolare bellezza fredda ma irresistibile, oltre alla potenza insita nella combattente. In questo caso l'interpretazione è piuttosto classica, ma sempre molto apprezzabile.

Acky.foxy riprende il personaggio nella sua tipica tenuta "casual", ovvero con giacca di jeans, top nero e maniche a righe, seguendo il canone al millimetro, ma con qualche traccia di interpretazione personale. L'atteggiamento è in effetti più romantico di quello solitamente algido del personaggio, ma anche per questo si tratta di una ricostruzione decisamente riuscita, in grado di replicare il fascino di C18 con un taglio un po' differente.

L'immancabile capigliatura biondo platino e gli occhi azzurri riproducono bene l'aspetto tipico della combattente in questione, rimasta come una delle preferite all'interno dell'ampio universo creato da Akira Toriyama.

Se cercate altri cosplay, vi rimandiamo ad alcuni dei più recenti pubblicati su queste pagine, come il cosplay di Chichi da Nadyasonika tratto da Dragon Ball, il cosplay di Misty da chocolatcos0 tratto da Pokémon, quello di C18 da seracoss tratto ancora da Dragon Ball, il cosplay di Jessie di shproton da Pokémon, quello di Marin di Shirogane-sama da My Dress-Up Darling, il cosplay di Midnight da vkryp da My Hero Academia, quello di Tae Takemi di Xenon_ne da Persona 5.