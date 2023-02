Pokémon, il cosplay di Jessie di shproton ci fa tifare per il Team Rocket

Pokémon resta sempre un ottimo soggetto per i cosplay, sia per i protagonisti storici che anche per gli antagonisti, come dimostra anche questo cosplay di Jessie da parte di shproton, che conferma la ragazza come vera e propria star glamour del cast della serie,

La modella opera una reinterpretazione in chiave alquanto appariscente del personaggio, ma le sue caratteristiche non sono poi tanto lontane dall'originale, considerando che la Jessie del Team Rocket è comunque una persona decisamente sopra le righe, così come i suoi compagni di squadra.

La "cattiva" storica della serie si mostra qui in una versione piuttosto personalizzata, con look rivisto in termini più sensuali: shproton si presenta con un costume che ha le caratteristiche base di quello originale, risultando però sotto diversi aspetti più provocante, senza però perdere troppo la traccia, con ottimi risultati.

I capelli rosso fiamma ci sono (sebbene gli originali siano forse più tendenti al violaceo), gli abiti sono sostanzialmente quelli anche se risultano un po' più succinti rispetto all'originale e c'è anche l'immancabile Pokéball a ricollegarsi alle tradizioni più classiche di Pokémon, insomma gli ingredienti sono quelli canonici, ma il risultato globale è qualcosa di alquanto diverso e fortemente caratterizzato, dunque molto interessante da vedere.

