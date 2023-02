My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin di Shirogane-sama è proprio incantevole

Torniamo ancora una volta nelle atmosfere romantiche di My Dress-Up Darling, diventato ormai un nuovo fenomeno di massa tra le cosplayer, con questo nuovo cosplay di Marin da parte di Shirogane-sama.

Diventato ormai un cavallo di battaglia per la cosplayer in questione, come anche di molte altre in questi mesi, la Marin rifatta da Shirogane-sama riprende la rappresentazione standard del personaggio, con la tipica divisa da studentessa nipponica tra gonna, camicia e cravatta. Il costume è stato replicato alla perfezione, così come le altre caratteristiche tipiche della protagonista di My Dress-Up Darling, come la lunga capigliatura bionda.

Le foto proposte nel set visibile qui sotto fanno parte di quello che sembra un nuovo shoot dedicato al personaggio in questione da pare della modella, con scorci e inquadrature nuove in grado di fornire altre prospettive molto piacevoli su questa reinterpretazione, su cui Shirogane-sama si sta specializzando sempre di più con il passare del tempo.

D'altra parte, la serie animata in questione parla proprio di cosplay ed è come se fosse dunque già predisposta a questo genere di reinterpretazioni, mettendo in scena una sorta di situazione paradossale: proprio il manga/anime racconta infatti la storia di una ragazza appassionata di questo hobby, che riesce finalmente a coronare il suo sogno.

Anche in questo caso, l'interpretazione di Shirogane-sama ci avvicina decisamente allo spirito estivo, con una magica atmosfera tra il malinconico e l'allegro che è in grado veramente di stregare il lettore.

Marin è la protagonista di My Dress-Up Darling, una ragazza che diventa un'esperita di cosplay anche grazie al suo incontro con Wakana Gojo, un sarto di grande talento che la aiuterà a realizzare abiti di ogni foggia.

