Sea of Stars: data d'uscita, demo disponibile e trailer dal Nintendo Direct

Sea of Stars era presente nel corso del Nintendo Direct di febbraio, dove si è presentato con un nuovo trailer che ne ha annunciato anche la data d'uscita, oltre ad aver ricevuto una demo disponibile proprio in queste ore.

Dopo aver conosciuto il periodo d'uscita, abbiamo dunque ora una data precisa: Sea of Stars sarà disponibile il 29 agosto 2023 su Nintendo Switch, PC e PlayStation, sviluppato dagli autori di The Messenger, Sabotage Studio.

Si tratta di un promettente gioco di ruolo che riprende gli stilemi classici del JRPG, ma li combina per creare un'esperienza nuova e particolare, tra esplorazione e combattimenti a turni.

Un elemento caratteristico di Sea of Stars sembra essere la varietà di situazioni in cui si possono trovare i personaggi principali, rimarcata anche dalla diversità delle ambientazioni da esplorare. L'altro elemento, facilmente visibile, è la sua caratterizzazione grafica, interamente costruita a mano in 2D e veramente piacevole a vedersi, con tanto di effetti particolari dati dal ciclo giorno/notte presente nel mondo di gioco.

"Combina il potere del sole e della luna per scacciare il male in questo RPG a turni. Viaggia liberamente attraverso un mondo mozzafiato, incontra personaggi di ogni tipo e spazza via i nemici con attacchi ben sincronizzati", questa è la descrizione ufficiale diffusa da Nintendo nel corso della presentazione.

Ora è possibile provare Sea of Stars attraverso una demo gratuita, che consente di immergersi in parte del mondo di gioco, in modo da poter apprezzare subito le sue particolari atmosfere in attesa dell'uscita. Trovate altre informazioni sul Nintendo Direct di ieri sera nel nostro riepilogo con tutti i giochi e gli annunci.