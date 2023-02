We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie annunciato con data d'uscita per PC e console

Nel corso del Nintendo Direct, Bandai Namco ha annunciato We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie con un trailer e una data d'uscita, ovvero un remaster di We Love Katamari con ulteriori aggiunte, in arrivo il 2 giugno 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Si tratta dunque di un rifacimento dell'originale We Love Katamari, a cui sono stati aggiunti anche nuovi contenuti con protagonista un giovane King of All Cosmos all'interno di cinque sfide inedite.

Tra le nuove aggiunte, è stata inserita anche una fotocamera per i selfie, per qualche ragione che ha sicuramente senso nel folle mondo di Katamari.

We Love Katamari era già un gioco eccezionale, dunque questa versione rimasterizzata si presenta davvero molto interessante, oltre ad avere anche delle nuove caratteristiche esclusive che possono renderla nuova anche per chi ha già giocato l'originale.

Gli utenti Nintendo Switch Online potranno inoltre provare gratuitamente We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie attraverso il periodo di test all'interno di Giochi in Prova a partire dal 20 febbraio 2023.

Fai rotolare la tua sfera per raccogliere montagne di oggetti in questa versione rimasterizzata di We Love Katamari. Gioca in una scuola, in uno zoo e nello spazio nei panni del Principe per riportare le stelle nel cielo. Le novità includono cinque sfide da affrontare nei panni del giovane Re del Cosmo e la possibilità di scattare foto con la Fotocamera selfie. We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie si farà strada su Nintendo Switch il 2 giugno. I membri attivi di Nintendo Switch Online potranno provare Katamari Damacy REROLL gratuitamente dal 20 febbraio con i Giochi in prova.

Altre novità dal Nintendo Direct le trovate nel nostro speciale riassuntivo su tutti i giochi e gli annunci emersi ieri sera.