PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo annunciato da Square Enix con un trailer

Tra le sorprese di ieri sera, Square Enix è venuta fuori con PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo, un'avventura horror per PC, Nintendo Switch e piattaforme mobile annunciata con un trailer di presentazione e data d'uscita, in arrivo il 9 marzo 2023.

Il gioco mischia elementi da avventura narrativa con quelli tipici delle visual novel nipponiche, e presenta un'ambientazione tipicamente giapponese. La storia si svolge nel padiglione Sumida, a Tokyo, alla fine del ventesimo secolo.

Qui, voci su un misterioso "rito di risurrezione" si mischiano all'inquietante racconto dei "Sette misteri di Honjo", che possono spingere qualcuno un po' troppo in là nella volontà di far tornare in vita le persone care.

L'ufficiale Shogo Okiie e l'amico Yoko Fukunaga si ritrovano a tarda notte ne parco Kinshibori, per indagare su una storia di fantasmi ormai ben nota nella zona, ovvero i Sette misteri di Honjo, ma non sono gli unici a interessarsi a questa storia. Collegati in qualche modo a questi eventi, una serie di strane morti avvengono nell'area, mentre una studentessa del liceo sembra intenzionata a scoprire la verità dietro l'apparente suicidio di un compagno di classe.

PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo è dunque una sorta di racconto corale che comprende diversi personaggi uniti da una misteriosa storia di fantasmi, oltre a contenere enigmi da risolvere e momenti decisamente inquietanti, da quanto possiamo vedere nel trailer di presentazione.