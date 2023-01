Sea of Stars, un video gameplay mostra il ciclo giorno/notte per il promettente JRPG

Il team indie Sabotage Studio ha pubblicato un nuovo e breve video gameplay di Sea of Stars, il suo promettente "JRPG", che mostra in particolare il ciclo giorno/notte, una caratteristica molto peculiare perché influenza anche il gameplay e non è facile da trovare in un titolo di questo tipo con grafica in 2D.

Il video dura solo pochi secondi, ma tanto basta a dimostrare piuttosto chiaramente come si svolge il ciclo tra giorno e notte in Sea of Stars, che appare particolarmente piacevole a vedersi e dinamico.

Questo soprattutto grazie al movimento delle ombre e della fonte di illuminazione, che sembra simulare la rotazione della Terra.

Sebbene non si tratti propriamente di una caratteristica inedita, risulta piuttosto strano vedere un ciclo del genere in un gioco in 2D impostato come un classico JRPG, visto che di solito viene attuata in un contesto tridimensionale, con engine totalmente diversi.

Sea of Stars è un RPG costruito in stile "JRPG", intendendo con questo termine i giochi di ruolo giapponesi classici degli anni 90, con visuale dall'alto e grafica in 2D. A completare il quadro c'è una narrazione di notevole spessore e un sistema di combattimento a turni, ma il tutto sembra fatto davvero molto bene, tanto da renderlo uno degli indie più interessanti del 2023.

D'altra parte, il coinvolgimento diretto di Yasunori Mitsuda, compositore di capolavori come Chrono Trigger e Xenogears, basta a far capire lo spesso del progetto. Lo scorso luglio, del gioco sono state annunciate le versioni PS5 e PS4, oltre a PC e Nintendo Switch.