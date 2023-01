Steam può promuovere circa 550 giochi l'anno, per un'analista

Stando ai dati rilevati dall'analista Chris Zukowski, Steam può permettersi di promuovere attivamente circa cinquecento giochi indie ogni anno, a prescindere da quanti ne vengono effettivamente lanciati. Naturalmente si parla di promozione tramite algoritmi, non di campagne marketing dirette.

Zukowski: "Più di 12.000 indie sono stati lanciati su Steam nel 2022. Se riesci a dimostrare che il tuo gioco è hot, l'algoritmo ti posizione negli slot di pregio come la Discovery Queue e More Like This. Quanti giochi ricevono questo trattamento ogni anno? Circa 550 e il dato non è in crescita. Lasciatemi spiegare."

Zukowski ha spiegato di aver lavorato con molti indie, scoprendo che se un gioco non converte abbastanza bene, Steam smette di promuoverlo. "Ho visto moltissimi giochi fermi a 200-300 recensioni. Ma quelli che convertono meglio ottengono i posti migliori. Se un gioco ottiene 1.000 recensioni in un anno, significa che ha qualcosa che piace all'algoritmo. Tutti i giochi gratuiti sono soggetti a questo principio. Ho visto alcuni giochi free fermarsi a 300 recensioni e altre superare le 1.000."

Zukowski ha anche fatto un rapido calcolo dei ricavi necessari per essere considerati dagli algoritmi, moltiplicando per 30 le 1.000 recensioni per ottenere la quantità di vendite fatte (non è un dato precisissimo, ma come indicazione di massima è accettabile), quindi ha moltiplicato per 10,00 dollari, ossia la cifra media a cui vengono venduti gli indie, ottenendo ricavi per 300.000 dollari. Questa, secondo lui, è la cifra in cui gli algoritmi di Steam iniziano a considerare i giochi per promozioni tipo i Daily Deals.

Infine, Zukowski ha usato VG Insights per sapere quanti giochi negli ultimi anni hanno ricevuto almeno 1.000 recensioni e ha scoperto che, nonostante l'aumento dei giochi pubblicati, i primi non hanno mai superato le 600 unità.