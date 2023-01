The Crew 3 verrà annunciato domani? L'account Twitter ufficiale sembra suggerirlo

C'è la possibilità che The Crew 3, il terzo capitolo del particolare gioco di corse da parte di Ubisoft, venga annunciato domani, martedì 31 gennaio 2023, in base a quanto sembra emergere da un tweet dell'account ufficiale legato al franchise.

È già da alcuni giorni che si parla di questa serie e di possibili novità relative al terzo capitolo, ma sempre per quanto riguarda le voci di corridoio. In questo caso, c'è una risposta diretta da parte dell'account ufficiale di The Crew 2 che sembra proprio indicare qualcosa riguardante l'annuncio di The Crew 3, come potete vedere qui sotto.



Il messaggio non fa riferimento diretto al gioco ma arriva in risposta a un utente che sosteneva: "The Crew 3 verrà annunciato nel 2023 - la mia previsione ufficiale". A questo, l'account del gioco ha risposto, semplicemente, "Domani. Ore 18:00" (orario italiano). Difficile non pensare che si possa trattare proprio dell'annuncio di The Crew 3, a questo punto.

Già lo scorso ottobre sono iniziate le voci sul terzo capitolo della serie di giochi di corse open world di Ubisoft, con l'indizio sul titolo, che sembra essere Motorfest. L'informazione è stata sostanzialmente ribadita proprio la settimana scorsa, con l'idea che l'annuncio sia imminente, in base alle informazioni riportate dal sito Insider Gaming di Tom Henderson.

A questo punto non resta che attendere il pomeriggio di domani e vedere se davvero in tale giornata sia previsto l'annuncio di The Crew 3, cosa che a questo punto sembra possibile.