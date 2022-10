The Crew 3 dovrebbe chiamarsi Motorfest, stando a un'indiscrezione

The Crew 3 potrebbe chiamarsi Motorfest, stando a un'indiscrezione raccolta dagli insider Shpeshal Nick e Tom Henderson. Attualmente il gioco è in sviluppo con il nome di lavorazione Project Orlando, ma i due insider hanno ricevuto delle immagini del gioco, con la richiesta che non siano pubblicate, che mostrano il logo Motorfest in diversi punti come un cartellone elettronico, il menù di caricamento e altri.

Non è chiaro se Ubisoft abbia deciso di togliere completamente di torno il brand The Crew, ma gli insider hanno riportato che non appariva in nessuna delle immagini fornite.

Il gioco potrebbe chiamarsi The Crew: Motorfest, oppure il Motorfest potrebbe essere una delle caratteristiche principali dello stesso, ma si tratta soltanto di ipotesi. Probabilmente non c'è ancora un nome definitivo.

A inizio 2021 Ubisoft si riferiva al gioco con il nome di The Crew Orlando, con il progetto che ha subito diversi cambiamenti durante lo sviluppo.

Le prime fughe di notizie sul gioco parlavano appunto di Project Orlando che, sviluppato da Ivory Tower, doveva essere un DLC di The Crew 2, per poi essere promosso a gioco autonomo.

Da quel che si sa, il nuovo The Crew girerà su di un nuovo engine e, stando alle immagini viste dai due insider, sarà ambientato su Oahu, un'isola delle Hawaii. Ubisoft di suo non ha commentato le nuove indiscrezioni. Naturalmente è giusto specificare che si tratta di informazioni non ufficiali, quindi non verificate. Considerando però la quantità di fughe di notizie subite da Ubisoft negli ultimi anni, poi dimostratesi attendibilissime, non fatichiamo a credere che siano vere.