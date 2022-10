New Tales from the Borderlands: trailer presenta il personaggio di Anu

Gearbox Software ha pubblicato un nuovo trailer di Tales from the Borderlands per mostrare il personaggio di Anu, attraverso alcune sequenze di gioco. In particolare possiamo vedere un breve dialogo, che serve a farci capire il carattere di Anu.

New Tales from the Borderlands è la seconda serie di avventure grafiche tratte dalla serie Borderlands. Leggiamo la descrizione ufficiale:

Lotta contro gli spietati oligarchi in questa avventura narrativa!

Nel contesto di una metropoli stravolta da una guerra perenne come Promethea, giocherai nei panni di Anu, Octavio e Fran durante il giorno peggiore delle loro vite. Aiuta questi tre adorabili perdenti mentre puntano a cambiare il mondo (e forse anche a salvarlo)!

Incontra un'accozzaglia di disadattati, robot assassini e armi parlanti in questa lotta verso il vertice! È ora di lottare contro lo sfruttamento e l'avidità delle grandi aziende. È ora di rendere il caos il tuo lavoro.

LA STORIA DA OUTSIDER DI TRE ADORABILI NESSUNO

Sei tu a decidere i destini di Anu, la scienziata altruistica, il suo ambizioso e scaltro fratello Octavio e il feroce lancia-frogurt Fran. Non avendo niente da perdere e tutto da guadagnare, potrai farti avanti a forza di truffe e colpi d'artiglio attraverso cinque emozionanti capitoli ricchi di ceffi armati, bestie dell'altro mondo e deliziosi taco.

UNA STRAORDINARIA AVVENTURA CINEMATOGRAFICA

Le Borderlands non sono popolate solo da cacciatori della Cripta, psicopatici e CEO di produttori di armi, ma ospitano anche un sacco di civili oppressi e intrepidi che lottano quotidianamente per sopravvivere. Grazie a una serie di personaggi vecchi e nuovi, tra cui un robot assassino con ambizioni da comico e un bandito meno assetato di sangue del solito, questa storia indimenticabile lascerà il segno nei fan di ieri e di oggi.

LE TUE SCELTE DETERMINANO IL FINALE

Le tue decisioni determinano il finale della storia. Che sia la visione di Anu di un universo che possa offrire molto più che sole armi, i sogni di fama e di gloria di Octavio, o la vendetta da servire gelida pianificata da Fran, il loro successo o la loro sconfitta dipende solo da te.