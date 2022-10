The Witcher 3: Wild Hunt: video lo mostra in 8K con Reshade Ray Tracing e 100 mod installate

Il canale YouTube Digital Dreams ha pubblicato un nuovo video di The Witcher 3: Wild Hunt per mostrare il gioco in 8K con Reshade Ray Tracing e più di 100 mod installate. Probabilmente la qualità complessiva è superiore anche all'edizione per console di ultima generazione, visto che per girare in questo modo il gioco di CD Projekt Red ha bisogno di un sistema davvero performante.

Considerate che l'autore ha usato un PC con CPU Ryzen 9 7950xx e con una GPU Nvidia RTX 4090 per ottenere la fluidità visibile nel video. Quindi stiamo parlando di qualcosa di non proprio alla portata di tutti.

Per i curiosi, Digital Dreams ha pubblicato su Nexus Mods l'elenco delle mod installate. In più ha usato BlitzFX, una mod che integra lo stato dell'arte delle tecniche di rendering nel gioco.

Naturalmente vi consigliamo di guardare il filmato alla qualità massima, per godere dei risultati ottenuti. Per il resto, non rimane che attendere che CD Projekt Red sveli finalmente la data d'uscita della nuova versione di The Witcher 3: Wild Hunt, che ormai dovrebbe essere imminente, considerando che l'uscita viene ancora data per il 2022.