The Witcher 3: Wild Hunt: la versione di nuova generazione ha una finestra di lancio

La versione di nuova generazione di The Witcher 3: Wild Hunt uscirà nel quarto trimestre del 2022. L'annuncio è stato dato dallo sviluppatore CD Projekt Red come parte dei festeggiamenti per il settimo anniversario del gioco.

Per nuova generazione s'intendono le versioni PS5 e Xbox Series X e S, ma anche la nuova versione PC, che grazie al supporto di alcuni modder dovrebbe essere la più avanzata in assoluto.

In questo modo CD Projekt Red non solo ha dato una buona notizia a chi attendeva il gioco, ma ha anche risposto a quelli che lo volevano cancellato, dopo i problemi di sviluppo avuti per la guerra in Ucraina, che ha costretto a un cambio di team di sviluppo per il progetto.

Peccato che lo studio polacco non abbia condiviso altri dettagli. Si spera che a breve vengano mostrate le nuove versioni del gioco in modo diffuso, così da poterne saggiare le novità.