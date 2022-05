The Umbrella Academy, stagione 3: trailer ufficiale italiano per la serie Netflix

The Umbrella Academy si mostra finalmente con il trailer ufficiale italiano della stagione 3, che come già annunciato sarà disponibile su Netflix a partire dal 22 giugno.

Tempo fa è emersa la notizia che il personaggio di Elliot Page sarà transgender nella Stagione 3 di The Umbrella Academy, e il video lo conferma, fornendo anche una giustificazione narrativa rispetto a tale cambiamento.

Se infatti avete visto la seconda stagione di The Umbrella Academy, saprete che nel finale i protagonisti si ritrovano proiettati in una realtà alternativa, e per effetto di tale paradosso anche Vanya non è più la stessa.

A quanto pare nella terza stagione assisteremo a una lotta senza esclusione di colpi fra la Umbrella Academy e la Sparrow Academy, e sarà interessante capire come andranno le cose.