The Umbrella Academy, il personaggio di Elliot Page sarà transgender nella Stagione 3

Il personaggio interpretato da Elliot Page nella Stagione 3 di The Umbrella Academy sarà transgender e si chiamerà Viktor Hargreeves: lo ha rivelato l'attore su Twitter.

Elliot Page ha annunciato di essere transgender a dicembre del 2020 e i fan della serie prodotta da Netflix si sono chiesti in che modo questo radicale cambiamento avrebbe influenzato lo show.

Page ha pubblicato anche una prima foto del suo personaggio in versione maschile, ma bisognerà attendere il debutto della terza stagione di The Umbrella Academy per capire in che modo il cambio verrà giustificato dal punto di vista narrativo.

Ad ogni modo, non bisognerà aspettare troppo: la Stagione 3 di The Umbrella Academy sarà disponibile dal 22 giugno, dunque fra poco meno di tre mesi: allora scopriremo come proseguiranno gli eventi dopo il rocambolesco finale della seconda stagione.

