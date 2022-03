Fortnite, 100 milioni di dollari raccolti a sostegno dell'Ucraina

Fortnite ha raccolto finora ben 100 milioni di dollari da destinare ad associazioni umanitarie che si stanno occupando di sostenere l'Ucraina, vittima come sappiamo di un'invasione militare partita dalla Russia lo scorso 24 febbraio.

Il nuovo record arriva a poche ore dall'annuncio dei 70 milioni di dollari raccolti per l'Ucraina, il che significa che l'utenza non ha smesso di effettuare acquisti in-game e anzi si è verificata un'accelerazione sul fronte delle microtransazioni.

"Ad oggi abbiamo raccolto 100 milioni di dollari insieme per supportare le iniziative umanitarie a sostegno delle vittime della guerra in Ucraina", ha dichiarato Epic. "Oltre a UNICEF, World Food Programme, UNHCR e Direct Relief, ora stiamo collaborando anche con World Central Kitchen."

Nella pagina dedicata alle FAQ dell'iniziativa si legge che Epic Games sta inviando il denaro alle associazioni anticipandolo di tasca propria, senza attendere gli effettivi pagamenti delle somme.

Come detto, tutti gli incassi relativi all'acquisto di V-Buck in Fortnite e le quote del gioco destinate all'Xbox Store verranno devoluti per sostenere le vittime della guerra fino al 3 aprile. Che cifra si riuscirà a raggiungere per allora?