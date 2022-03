Xbox Game Pass risponde all'annuncio del nuovo PlayStation Plus in maniera ironica

Xbox Game Pass ha risposto in maniera ironica all'annuncio del nuovo PlayStation Plus: "amiamo le opzioni!", si legge nel tweet del profilo ufficiale della piattaforma Microsoft, ma le tre voci che seguono non sono diversi piani in abbonamento.

Si tratta piuttosto dello stesso concetto che viene ribadito, ovverosia il fatto che Xbox Game Pass consente di giocare le produzioni first party (e non solo) fin dal day one, a differenza di PlayStation Plus: "Gioca nuovi titoli dal day one, sia blockbuster che indie, pubblicati da Xbox Game Studios, EA Play, ID@Xbox e altri ancora!"

Come abbiamo scritto alcune ore fa, PlayStation Plus non sfida direttamente Xbox Game Pass proprio per via di questa fondamentale differenza fra i due servizi, ma è chiara l'intenzione di Sony di crescere nel mercato degli abbonamenti in stile Netflix.

Questo segmento è infatti attualmente dominato da Xbox Game Pass e a rappresentare la casa giapponese troviamo il solo servizio in streaming PlayStation Now, con una percentuale di appena il 7%.

Nel caso non abbiate ancora letto il nostro speciale, ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo PlayStation Plus.