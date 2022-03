Xbox Game Pass domina il mercato degli abbonamenti in stile Netflix per i giochi

Xbox Game Pass domina il mercato degli abbonamenti in stile Netflix, in cui cioè è possibile scaricare e utilizzare una grande quantità di giochi virtualmente senza alcuna limitazione.

Forte dei suoi 25 milioni di abbonati, Xbox Game Pass occupa al momento una quota pari al 60%, mentre i suoi rivali diretti devono accontentarsi di percentuali molto più modeste: lo rivela un grafico pubblicato dall'analista Piers Harding-Rolls alla GDC 2022.

I dati, risalenti al quarto trimestre del 2021, vedono il gruppo Game Pass, costituito dagli abbonamenti console, PC e Ultimate, possedere la maggior parte delle quote contro il 9% di Apple Arcade, il 7% di PlayStation Now, EA Play e Google Play Pass, nonché il 4% di Ubisoft+.

Peraltro le rilevazioni fanno riferimento a un periodo in cui l'acquisizione di Activision non era ancora stata annunciata: l'aggiunta di quel catalogo non potrà che aumentare ulteriormente il dominio di Xbox Game Pass.

Certo, bisognerà vedere cosa farà Sony con il tanto chiacchierato PlayStation Spartacus, il cui reveal sarebbe imminente: vedremo se l'abbonamento vanterà caratteristiche che possano farlo rientrare in questo specifico mercato.