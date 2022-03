PS5, DualSense votato miglior controller di sempre ai BAFTA Awards 2022

Il DualSense di PS5 è stato votato come miglior controller di sempre dagli utenti ai BAFTA Awards 2022, nell'ambito di una competizione "amichevole" che tuttavia ha lasciato parecchi strascichi e polemiche.

Se vi ricordate la nostra recensione del DualSense, o se comunque avete provato con mano il dispositivo, saprete che il premio non è campato per aria: si tratta di un controller innovativo, addirittura rivoluzionario in ambito PlayStation visto che abbandona un design consolidato in favore di qualcosa di molto diverso.

Tuttavia molti utenti si stanno lamentando di come sono stati organizzati i bracket, in particolar modo per quanto concerne il controller Xbox, che di fatto era assente nella sua versione standard, sostituito non si sa perché dall'Elite Controller.

A meno che non si sia trattato di un errore (grave) nella semplice rappresentazione visiva del controller, il controller Xbox è stato battuto nel confronto diretto dal DualShock di PS3, nemmeno da quello di PS4, e quest'ultimo ha ceduto il passo di fronte al DualSense nella votazione finale.

Insomma, come per qualsiasi competizione basata sui voti degli utenti la sensazione è che questo premio sia stato parecchio influenzato dalle tifoserie, con la fazione Sony che ha decisamente avuto il sopravvento rispetto a tutte le altre.

Per gli altri premi dei BAFTA Awards 2022, come quello del Game of the Year, dovremo attendere la cerimonia ufficiale che si svolgerà il 7 aprile.