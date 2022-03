BAFTA Games Awards 2022, ecco le nomination per il Game of the Year

Gli organizzatori dei BAFTA Games Awards 2022 hanno annunciato le nomination per il premio di Game of the Year, aprendo le votazioni sul sito di EE in vista della cerimonia del 7 aprile.

BAFTA Games Awards 2022, le nomination per il Game of the Year



Chicory: A Colorful Life

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

The Forgotten City

Unpacking

Lo scorso anno è stato premiato Hades come miglior gioco, il che rende la lista dei finalisti decisamente più interessante e il possibile esito meno scontato di quanto ci si potrebbe magari aspettare.

It Takes Two (recensione), la straordinaria avventura a base cooperativa diretta da Josef Fares, potrebbe dunque togliersi un'altra grande soddisfazione dopo la vittoria ai DICE Awards, ma tutto può accadere.

Meritano infatti anche Deathloop e Metroid Dread, assolutamente adorati dalla critica, mentre appare forse meno probabile una vittoria assegnata a produzioni più di nicchia come Unpacking, The Forgotten City e Chicory: A Colorful Life.