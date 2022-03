Xbox App su PC aggiornata con diverse novità interessanti

Microsoft ha annunciato di aver aggiornato l'Xbox App per PC aggiungendo diverse opzioni molto richieste dalla comunità, come la possibilità di scegliere la cartella d'installazione dei giochi. Vediamo quali sono le tre novità più rilevanti:

L'applicazione Xbox sul Microsoft Store

Ora avete l'opzione di scegliere in quale cartella installare il gioco;

Potete accedere ai file per i giochi selezionati che avete installato, nonché alle opzioni per riparare e spostare i vostri giochi;

­È possibile installare mod in più giochi.

Non c'è bisogno di installare da zero i giochi per usufruire delle nuove opzioni. Basta cliccare con il tasto destro del mouse su di essi e cliccare su "manage", quindi su "enable". Da qui è anche possibile spostare o riparare i giochi.

Per accedere subito all'aggiornamento dell'Xbox App, andata sul Microsoft Store, cercate l'applicazione nella vostra libreria, quindi cliccate sul tasto di aggiornamento. Altrimenti potete lasciare fare in automatico al sistema, nei tempi pianificati.