Xbox Series X disponibile su Microsoft Store oggi, 1 marzo 2022: orario e link

Xbox Series X tornerà disponibile su Microsoft Store nella giornata di oggi, 1 marzo 2022, a partire dalle 18.00. Si parla già di disponibilità limitate, dunque vi invitiamo a controllare il link sottostante già da qualche minuto prima dell'orario previsto.

Xbox Series X, acquista su Microsoft Store

Capaci di totalizzare finora vendite superiori a qualsiasi altra Xbox, le due nuove console Microsoft vanno a coprire diverse fasce di mercato, offrendo da un parte la maggiore potenza possibile e dall'altra una straordinaria convenienza.

Xbox Series X, nello specifico, è attualmente il sistema da gioco più potente di sempre, grazie ai suoi 12 TFLOPS garantiti da un SoC che ospita un processore con architettura Zen 2 e una GPU con architettura RDNA 2.

È tuttavia sul fronte dei servizi che la piattaforma della casa di Redmond spicca in maniera assoluta, grazie all'incredibile dotazione di Xbox Game Pass: un abbonamento che, a partire da 9,99€ al mese, consente di accedere a un ampio catalogo di giochi che includono anche tutte le produzioni first party fin dal day one.