Xbox Series X|S: vendite superiori a qualsiasi altra Xbox, dice Phil Spencer

Le vendite di Xbox Series X|S al momento sono superiori rispetto alle precedenti generazioni di Xbox, e tutto ciò è dovuto alla pandemia: lo ha dichiarato Phil Spencer nel corso di un'intervista con il New York Times.

Abbiamo parlato qualche settimana fa della crisi dei semiconduttori e di come alcuni fattori abbiano influenzato anche il mercato videoludico, rendendo determinati prodotti letteralmente introvabili: una situazione che Spencer conosce molto bene.

"La sostanziale crescita del gaming è stata una sorpresa per noi", ha detto il capo di Xbox. "Le scorte disponibili non sono mai state tanto ampie, è la domanda che risulta esageratamente alta per tutti noi."

"In questo momento abbiamo venduto più unità appartenenti all'attuale generazione di Xbox, ovverosia Xbox Series X e Xbox Series S, rispetto a qualsiasi altra generazione precedente", ha aggiunto Spencer.

Insomma, se e quando la situazione dei mercati internazionali si normalizzerà, si spera da qui alla fine dell'anno, molto probabilmente la base installata di Xbox sarà decisamente ampia: molto più che in passato.