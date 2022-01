Xbox Game Pass e Cloud, Phil Spencer parla delle differenze con Netflix

Phil Spencer ha parlato in un'intervista di Xbox Game Pass, Xbox Cloud e delle differenze fra i servizi Microsoft e un abbonamento streaming video come Netflix, che per lui risiedono nel modello di business utilizzato.

Dopo aver parlato di come "Xbox Series X|S abbia totalizzato vendite superiori a qualsiasi altra Xbox, Spencer ha spiegato che dal punto di vista dello streaming Xbox Cloud e Netflix sono in qualche modo paragonabili, sebbene nel primo caso la tecnologia preveda un'interazione e la possibilità di effettuare un acquisto.

"Credo che la possibilità di consentire agli utenti di acquistare rappresenti una componente tradizionale del gaming", ha detto Spencer. "Il mercato retail continua a essere molto forte e a crescere, dunque vogliamo assicurarci di offrire alle persone una scelta fra sottoscrizione e transazione. Probabilmente è l'unica differenza fra noi e qualche abbonamento video."

Quale modello di business è più importante in questo momento? "Le transazioni sono più rilevanti delle sottoscrizioni, ma queste ultime crescono velocemente anche perché sono qualcosa di relativamente nuovo, e con Game Pass siamo stati fra i primi a muoverci in quello spazio. Tuttavia le transazioni sono un business molto grande, vendiamo ancora dischi fisici."

"Il mercato videoludico vale probabilmente 150, 200 miliardi di dollari includendo l'hardware ed è qualcosa a cui le grandi aziende guardano con interesse. Vediamo sempre più di queste aziende puntare al gaming come un luogo da raggiungere, inclusa Netflix."

"Per quanto riguarda noi, abbiamo appena superato i venti anni di Xbox sul mercato, disponiamo di migliaia e migliaia di rapporti con gli sviluppatori e con creator che hanno già costruito qualcosa sulla nostra piattaforma. E poi ci sono i social network di Xbox LIVE, con milioni di utenti che si collegano ogni mese."

"Questi rapporti di amicizia sono incredibilmente importanti, e penso che il cloud sia fondamentale. Netflix ce l'ha, chiaramente, così come Amazon e Google. Tuttavia non dispongono di contenuti, dunque credo sia intelligente ciò che stanno facendo: acquistano alcuni studi di sviluppo, stanno imparando il processo creativo dietro l'intrattenimento interattivo."

"È una mossa molto intelligente quella di entrare in questo spazio, ma noi abbiamo cominciato questo percorso molti, molti anni fa."