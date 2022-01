Call of Duty: Modern Warfare 2, modalità DMZ sarà open world procedurale per un rumor

La modalità DMZ di Call of Duty: Modern Warfare 2 avrà una struttura open world a base procedurale, stando agli ultimi rumor sul prossimo, chiacchierato episodio della serie prodotta da Activision.

Caratterizzato, sempre secondo le voci, da una campagna ambientata in America Latina, Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbe dunque provare qualcosa di completamente inedito per quanto concerne i contenuti di contorno.

Nello specifico, la modalità DMZ viene descritta come uno scenario open world generato da un sistema procedurale attraverso cui accedere a diverse missioni con condizioni climatiche, intelligenza artificiale ed eventi variabili.

Parliamo nello specifico della terza, eventuale modalità di Call of Duty: Modern Warfare 2 oltre alla campagna e alla modalità in stile P.T. di cui si parla ormai già da un po', ambientata in un edificio chiuso con insidie dietro ogni angolo.

Per il momento sono tutti rumor, è chiaro, e ci vorrà ancora tempo prima di scoprire cosa sia vero e cosa no: l'uscita del prossimo episodio di Call of Duty avverrà probabilmente a novembre e per un reveal dovremo attendere qualche mese.