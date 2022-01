Call of Duty: Modern Warfare 2, campagna ambientata in America Latina per un leaker

La campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2, il chiacchierato prossimo episodio della serie Activision, sarà ambientata in America Latina secondo quanto riportato dal noto leaker Tom Henderson.

In uscita anche su PS4 e Xbox One, sempre secondo Henderson, Call of Duty: Modern Warfare 2 affronterà il tema dei cartelli della droga colombiani e avrà una storia definita "più cruda" rispetto a quella raccontata nel 2019 da Call of Duty: Modern Warfare.

Il gioco è attualmente in lavorazione presso Infinity Ward e il leaker ha chiarito che molti elementi potrebbero cambiare da qui al lancio, ma immaginiamo che l'ambientazione e il focus della trama non siano fra questi e l'affidabilità delle informazioni fornite da Henderson è ben nota.

Non è tutto: sempre stando al leak, Call of Duty: Modern Warfare 2 includerà situazioni che probabilmente finiranno al centro di possibili polemiche o quantomeno faranno discutere per via delle scelte che il gioco ci chiamerà a compiere durante la campagna.

Qualche tempo fa è stato peraltro rivelato che Call of Duty: Modern Warfare 2 includerà una modalità in stile P.T., ambientata eventualmente in un edificio dai tratti inquietanti.