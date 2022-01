Xiaomi 12 arriva in Europa dopo il successo in Cina? Primi avvistamenti

Xiaomi 12 si presenta come uno smartphone davvero molto interessante, dotato di caratteristiche di alto profilo che l'hanno reso già in pochissimo tempo un successo in Cina e con probabile arrivo entro il 2022 in Europa, considerando i nuovi avvistamenti del modello in preparazione per i mercati esteri.

Xiaomi 12 si è rivelato già un grande successo, battendo il record di vendita al lancio fatturando 283 milioni di dollari in soli cinque minuti, superando in questo modo il Mi 11 che aveva totalizzato 236 milioni.

Xiaomi 12 nelle varie colorazioni

Questo dovrebbe essere affiancato dal top di gamma Xiaomi 12 Ultra a febbraio, in tempo per il capodanno cinese: quest'ultimo dovrebbe essere caratterizzato da un gruppo fotocamera ancora più avanzato sviluppato in collaborazione con Leica.

Secondo l'insider "Snoopy", entrambi i modelli si starebbero preparando all'arrivo in Europa e in occidente in generale, come dimostrato da due prototipi fotografati e pubblicati su Weibo: si tratta solo della scocca dei due modelli, con codici che nascondono peraltro gli identificativi e anche la marca in uno dei due (ARES invece di Xiaomi), ma sembra proprio trattarsi dei mockup per gli Xiaomi 12 previsti in occidente.



Dotato di un display da 6,28 pollici OLED a 120 Hz con cornici estremamente sottili che lo rendono caratterizzato da dimensioni piuttosto ridotte, Xiaomi 12 ha un SoC Snapdragon 8 Gen1 Qualcomm SM8450 e GPU Adreno 730. Il gruppo fotocamera comprende tre moduli: uno principale da 50 MP, un grandangolo da 13 MP e zoom ottico 3x (ibrido 10x e digitale 30x), ma il modello Ultra dovrebbe contare su grandangolo principale da 50 MP e Samsung GN5, obiettivo telefoto 2x da 48 MP, altro telefoto 5x da 48 MP e terzo telefoto periscopico 10x da 48 MP.

In occidente potrebbe essere escluso Xiaomi 12X, previsto come modello più economico in Cina ma che non sembra rientrare nei piani per Europa e Nord America. A ottobre scorso abbiamo pubblicato la recensione di Xiaomi 11T.