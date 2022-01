Elden Ring, l'open world spronerà i giocatori a esplorare e scoprire nuove cose

Elden Ring sarà dotato di un open world pensato per spronare i giocatori a esplorare gli scenari e a scoprire nuove cose, nonché a mantenere vivo il loro interesse.

A dirlo è stato il game director del gioco, Hidetaka Miyazaki, nel corso della lunga intervista con EDGE di cui abbiamo già riportato alcuni estratti, come quando l'autore ha parlato della grafica di Demon's Souls che ha messo pressione a From Software o del lavoro di George R.R. Martin.

"Ci sono state diverse sfide collegate all'ampiezza del gioco e del suo mondo", ha detto Miyazaki. "Tante situazioni in cui abbiamo dovuto procedere con prove ed errori fin da quando abbiamo creato la serie Dark Souls, sperimentando queste meccaniche e queste formule per poi espanderle nell'ambito di un contesto più esteso."

"Molto di questo lavoro è collegato al concetto di ritmo di gioco: trovare un modo per far sì che gli utenti non si sentano annoiati, mantenere vivo il loro interesse e spronarli a continuare a esplorare gli scenari e a divertirsi."

"Naturalmente in questo nuovo, enorme mondo che abbiamo creato volevamo dare la priorità al divertimento e alla libertà del giocatore più che a qualsiasi altra cosa. Dunque a queste meccaniche sono collegati molti personaggi ed eventi che abbiamo provato a includere senza che si intralciassero, integrandosi anzi con le motivazioni del giocatore stesso."