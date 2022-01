Resident Evil Village e Monster Hunter Rise: Capcom parla di DLC nel 2022

Capcom ha menzionato la pubblicazione di DLC e nuovi contenuti per Resident Evil Village e Monster Hunter Rise nel 2022, in base a quanto riferito nel solito articolo di auguri per il nuovo anno pubblicato da Famitsu in Giappone.

Per quanto riguarda Monster Hunter Rise, sappiamo già che c'è la versione PC in arrivo il 12 gennaio 2022, rappresentando la prima uscita in assoluto per Capcom nel nuovo anno.

Oltre a questa, è ancora in lavorazione il pacchetto d'espansione Monster Hunter Rise: Sunbreak, che porterà con sé nuovi mostri e nuovi contenuti per il gioco, il tutto in arrivo intorno all'estate.

Su Resident Evil Village i piani sono ancora piuttosto indefiniti, dal punto di vista pubblico, ma sembra che ci siano novità previste nel corso del 2022: il capitolo in questione dovrebbe ricevere dei DLC ed espansioni nel corso dell'anno, con ulteriori annunci previsti solo nei prossimi mesi.

D'altra parte, non è la prima volta che si parla di aggiunte a Resident Evil Village, considerando che gli sviluppatori avevano già riferito di DLC gratuiti in arrivo, probabilmente anche questi verso l'estate. Non è questa l'unica novità riguardante Resident Evil: il publisher ha riferito di avere intenzione di concentrarsi ancora sulla serie nel corso del 2022, facendo anche intendere la volontà di recuperare alcuni capitoli del passato, forse con altri remaster in arrivo nel prossimo periodo.