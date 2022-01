Samsung: i nuovi smart TV avranno una piattaforma per gli NFT

Tra le novità annunciate da Samsung durante il CES 2022 c'è anche la "NFT Aggregation Platform". Si tratta di una piattaforma digitale tramite la quale gli utenti potranno acquistare e visualizzare gli NFT sui nuovi smart TV della gamme NEO QLED, MicroLED e la serie The Frame del colosso asiatico.

Gli NFT sono stati uno degli argomenti più discussi in ambito videoludico e non solo nel corso del 2021 e questa nuova frontiera di compravendita di beni virtuali sta prendendo sempre più piede. A quanto pare ora anche Samsung vuole entrare in questo mondo, supportando pienamente gli NFT con i suoi Smart TV, i primi al mondo dunque a supportare questa tecnologia.

Una prima immagine della nuova piattaforma per NFT degli smart TV di Samsung

Grazie alla "NFT Aggregation Platform" gli utenti potranno visualizzare in anteprima gli NFT disponibili per l'acquisto su vari marketplace, con tanto di dettagli completi sull'autore e i metadati della blockchain.

Coloro che sono già in possesso di NFT potranno usare la piattaforma Samsung per visualizzare i loro acquisti come una specie di vetrina da esposizione. Il tutto supporta inoltre "Smart Calibration", una nuova tecnologia che aggiusta automaticamente le impostazioni del TV, in questo caso in base ai parametri scelti dall'autore del NFT in termini di luminosità, tonalità dei colori e molto altro ancora.

Maggiori dettagli sulla "NFT Aggregation Platform" degli smart TV Samsung verranno svelati nel corso del 2022.

Sempre rimanendo in tema di Smart TV, Samsung ha annunciato anche il Gaming Hub per i suoi modelli che consentirà il gioco in streaming o su console con lo stesso controller.