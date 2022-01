PlayStation VR 2: il visore PS5 entrerà in produzione a breve in Cina, rivela analista

PlayStation VR 2, il nuovo visore per la realtà virtuale destinato ai possessori di PS5, entrerà in produzione a breve in Cina, stando a un analista che ha rivelato quale azienda si occuperà di realizzarne la componentistica.

Secondo Bloomberg Sony lancerà PlayStation VR 2 nel 2022, e questi rumor sembrerebbero supportare tale ipotesi, con un annuncio ufficiale che dovrebbe dunque arrivare a breve da parte della casa giapponese.

Il perché è presto detto: esattamente come accaduto per PlayStation 5, l'avvio della produzione di massa potrebbe portare al concreto rischio di leak per via dell'impossibilità di controllare tutti i dipendenti lungo la catena produttiva. Da qui l'esigenza di un reveal ufficiale in tempi brevi.

"Goertek, un'azienda cinese, si occuperà della produzione di massa di Meta Cambria e PlayStation VR 2, e ciò accadrà molto presto", ha scritto l'analista Brad Lynch su Twitter, aggiungendo poi una serie di dettagli sugli altri componenti realizzati dalla compagnia.

Secondo alcuni rumor che circolavano mesi fa, le specifiche tecniche di PlayStation VR 2 saranno impressionanti, dunque parliamo di un visore potente e sofisticato, in grado di creare esperienze VR di grande qualità.