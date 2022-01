Xbox Game Pass: 7 giochi lasceranno il catalogo a gennaio 2022

Microsoft ha svelato che sette giochi a gennaio 2022 lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass per console e PC. Tra questi troviamo anche Mount & Blade: Warband, The Little Acre e PUBG: Battlegrounds. Tuttavia nel caso di quest'ultimo ci sono buone notizie.

Di seguito l'elenco completo dei giochi che lasceranno il Game Pass a gennaio 2022:

Xbox Game Pass, un'immagine promozionale

Nel caso di PUBG: Battlegrounds il battle royale lascerà il catalogo di Xbox Game Pass in quanto a partire dal 12 gennaio 2022 diventerà un gioco free-to-play, una novità annunciata durante il corso dei The Game Awards 2021.

Come al solito, gli abbonati a Xbox/PC Game Pass potranno acquistare tutti i giochi che stanno per lasciare il catalogo del servizio approfittando di uno sconto di almeno il 20% per ognuno di essi.

Rimanendo in tema, a quanto pare il 2022 promette di essere un anno niente male per gli abbonati a Xbox Game Pass dato che 31 giochi sono stati confermati al day one già da ora.