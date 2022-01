Atlus presenterà un nuovo gioco nel 2022, che non è stato ancora annunciato

Atlus ha in serbo una novità assoluta per il 2022, la presentazione di un gioco che non è stato mai annunciato in precedenza, almeno secondo quanto riferito dagli sviluppatori a Famitsu in questi giorni, cosa che esclude dunque titoli già noti.

Il team è stato al centro di varie voci di corridoio di recente, inclusa appunto quella di un grosso gioco in uscita nel 2022, che ha fatto pensare a Persona 6 o anche al misterioso Project Re Fantasy, che a quanto pare si trova attualmente in una fase avanzata dello sviluppo, nonostante non se ne sia saputo più nulla.

Persona 5 Royal in uno screenshot

Tuttavia, in base alle parole riportate da Famitsu la novità prevista per il 2022 è l'annuncio di qualcosa di completamente inedito: "Stiamo anche preparando un nuovo gioco a sorpresa che non è stato ancora annunciato. Inoltre, c'è il 25esimo anniversario di Persona, iniziato già nel 2021 e che entrerà in una nuova fase".

Resta valida la possibilità che possa trattarsi di Persona 6, visto che non è stato ancora annunciato, anche se ovviamente non sarebbe propriamente un gioco a "sorpresa", mentre Project Re Fantasy è stato annunciato già da tempo e dunque non dovrebbe essere interessato da questa novità prevista per il 2022. Staremo a vedere.