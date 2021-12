Project Re Fantasy è in una fase avanzata dello sviluppo, afferma Atlus

Nel corso di un'intervista con 4Gamer, Katsura Hashino ha aggiornato i fan sullo stato dei lavori di Project Re Fantasy, il nuovo JRPG di stampo fantasy di Atlus, affermando che il progetto è entrato in una fase avanzata dello sviluppo.

Annunciato nel 2016, Project Re Fantasy è un gioco di ruolo nuovo di zecca ambientato in un mondo fantasy, quindi possiamo aspettarci ambientazioni e tematiche molto differenti da quelle della serie Shin Megami Tensei e Persona. Il progetto è in sviluppo presso Studio Zero, che tra le sue fila conta anche veterani di Atlus come il director Katsura Hashino e il compositore Shoji Meguro. Al momento, tralasciando alcuni artwork, come quello qui sotto, sappiamo ancora ben poco del gioco. Ma le cose potrebbero cambiare il prossimo anno.

Un artwork ufficiale di Project Re Fantasy

In un'intervista Hashino ha dichiarato che lo sviluppo di Project Re Fantasy ha subito alcuni ritardi rispetto alla tabella di marcia per via di alcuni problemi inaspettati. Probabilmente tra questi c'è anche la pandemia, ma è una nostra supposizione. Tuttavia, Hashino ha affermato anche che lo sviluppo del gioco finalmente ha raggiunto una fase avanzata. Dunque è lecito aspettarsi nuove informazioni su Project Re Fantasy nel corso del 2022, magari con una presentazione in pompa magna.

Nella stessa intervista, Hashino ha affermato che il prossimo anno Atlus realizzerà dei progetti nuovi di zecca, il che è in linea con le recenti dichiarazioni di Shinjiro Takata, product manager di Atlus, che ha riferito che lo studio ha in programma per il 2022 un gioco di grosso calibro destinato a "diventare un pilastro di Atlus".