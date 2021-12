Star Citizen: il Legatus 2951 Pack costa solo 40.000 dollari

Cloud Imperium Games ha lanciato il Legatus 2951 Pack per Star Citizen, esclusivo per i membri del Chairman's Club (fortunelli), che costa soltanto 40.000 dollari. Naturalmente si tratta di un'offerta mirata a chi voglia supportare ulteriormente il lunghissimo sviluppo del gioco. Di base il pacchetto comprende solo oggetti cosmetici, la cui assenza non compromette in alcun modo il gameplay.

Il Legatus Pack di Star Citizen sta facendo discutere per il suo prezzo

Nondimeno, ogni volta che appare un oggetto così costoso è inevitabile il rinfocolarsi delle polemiche riguardante la gestazione di Star Citizen, che si avvia a toccare il suo decimo anno. Sparito dai radar anche Squadron 42, l'fps single player spin-off del gioco principale, di cui non si conosce ancora una data d'uscita, nonostante fosse stato promesso anni fa.

Qualcuno ha anche fatto notare come l'aggiornamento 3.16 abbia visto decurtate quindici delle diciotto nuove caratteristiche promesse, segno che, nonostante gli anni, lo sviluppo va ancora molto a rilento. Del resto, con tutti i soldi che Roberts e soci hanno già incassato, perché correre? Star Citizen ha già prodotto ricavi per più di 400 milioini di dollari. Chissà quando potremo giocare a una versione semi definitiva.