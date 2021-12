Amazon: Nintendo domina la classifica dei videogiochi più venduti nel 2021

Come già avvenuto nel 2020, anche nel 2021 Nintendo domina la classifica dei videogiochi più venduti di Amazon, segno dell'inequivocabile successo di Nintendo Switch. C'è da notare che la classifica seguente è stilata al netto di schede regalo, servizi e accessori.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury Just Dance 2022 (Nintendo Switch) Animal Crossing: New Horizons Pokemon Brilliant Diamond The Legend of Zelda: Skyward Sword Mario Party Superstars Mario Kart 8 Deluxe Super Smash Bros. Ultimate The Legend of Zelda: Breath of the Wild Metroid Dread Pokemon Shining Pearl Super Mario Odyssey New Pokemon Snap Minecraft (Nintendo Switch) Just Dance 2021 (Nintendo Switch) Luigi's Mansion 3 Super Mario Party Carnival Games (Nintendo Switch) Super Mario Bros. U Deluxe NBA 2K22 (PS4)

Considerando tutto l'insieme di prodotti inclusi nella categoria di Amazon, al primo posto troviamo la scheda regalo da 10 dollari per il PlayStation Store, seguita da quelle, sempre da dieci dollari, dell'Xbox Store e del Nintendo e Shop. Quindi abbiamo le schede per ottenere i Robux, la moneta di Roblox, l'Oculus Quest 2, la microSD di SanDisk targata Nintendo da 128GB per Nintendo Switch, un mese di abbonamento a PlayStation Plus, delle cuffie della Bengoo e, finalmente, in undicesima posizione, il primo videogioco: Super Mario 3D World + Bowser's Fury.

Stranamente nella top 20 non appaiono titoli quali Ratchet & Clank: Rift Apart, Forza Horizon 5, Halo Infinite, Returnal, Resident Evil Village e altri ancora molto venduti, segno di una certa decadenza del mercato fisico.