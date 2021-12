DUBIUM: il provato della Closed Beta di un nuovo emulo di Among Us

Una stazione spaziale, un gruppo di astronauti che deve riparare vari macchinari e un traditore pronto a farli fuori uno per uno. Se avete pensato ad Among Us, non vi biasimiamo, perché DUBIUM non nasconde minimamente la propria fonte d'ispirazione. Ci troviamo di fronte all'ennesimo clone dell'opera d'Innersloath, oppure il gioco di Mumo Studio sarà in grado di emergere tra i molti?

Quattro contro uno

Due personaggi di DUBIUM

DUBIUM, come già indicato, è un clone di Among Us, inutile girarci troppo attorno. Non è una copia carbone, sia chiaro: cambia alcuni dettagli di gioco che ne modificano la struttura e l'atmosfera. Prima di tutto, il numero massimo di giocatori è cinque. Quattro di questi sono Frontier, i buoni della situazione, che devono riuscire a scappare dalla stazione spaziale prima che questa salti in aria e dia in pasto i giocatori al vuoto siderale del cosmo.

L'ultimo è un Traitor, letteralmente il traditore della situazione che vuole scappare da solo. Per farlo, deve eliminare gli altri giocatori uno dopo l'altro, possibilmente in silenzio. DUBIUM è nettamente più action di Among Us, in quanto oltre all'eliminazione furtiva è possibile utilizzare anche varie armi, sia corpo a corpo che dalla distanza. Non esiste inoltre un sistema di votazione per "giustiziare" il traditore di turno, perciò anche nel caso nel quale questo si esponga (e se ciò avviene in automatico tutti i giocatori scoprono chi sia) lo scontro non è finito.

La mappa di gioco è inoltre grande e divisa in due piani, con stanze e corridoi. Non è affatto impossibile sfuggire agli avversari e riorganizzarsi, andando magari a recuperare nuove risorse per curarsi e ritornare all'attacco. In caso di morte del traditore, inoltre, la partita non è finita. I Frontier devono comunque riuscire a completare una serie di obiettivi per attivare la navicella di salvataggio e sfuggire.