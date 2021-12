Hajime Tabata annuncerà un nuovo gioco nel 2022, è stato director di Final Fantasy 15 e Type-0

Hajime Tabata, il director di Final Fantasy 15 e Type-0, ha svelato in un'intervista che presenterà il nuovo gioco di JP Games nel corso del 2022.

Per chi non lo sapesse, Hajime Tabata ha lavorato a diversi titoli della serie Final Fantasy. È stato il director di Final Fantasy Type-0 e di Final Fantasy 15, dove ha sostituito Tetsuya Nomura in corso d'opera "salvando" un progetto che apparentemente stava andando alla deriva. Nel 2018 il Tabata ha lasciato Square Enix e ha fondato il nuovo studio JP Games, che al momento sta lavorando a due progetti, che saranno un'evoluzione di Final Fantasy 15 e Final Fantasy Type-0.

Hajime Tabata

In un'intervista con 4Gamer, Tabata ha svelato i suoi "buoni propositi" per il 2022, affermando che JP Games sarà in grado di svelare il suo nuovo gioco, un JRPG, durante il corso del prossimo anno. Tra le ambizioni di Tabata, c'è anche la volontà di espandere JP Games nel business videoludico ma anche nell'ambito del metaverso, senza offrire tuttavia maggiori dettagli in merito.

A proposito di metaverso, a maggio di quest'anno JP Games ha annunciato Sky Whale, un piattaforma virtuale creata in collaborazione con la compagnia area giapponese All Nippon Airways (ANA), in cui gli utenti possono esplorare mondi digitali con amici e familiari.