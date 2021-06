Tabata è al lavoro su due GDR, saranno un'evoluzione di Final Fantasy 15 e Type-0

JP Games, lo studio guidato dall'ex-Square Enix Hajime Tabata, ha annunciato di essere al lavoro su due nuovi giochi, ognuno dei quali è prodotto da una "grande compagnia" non meglio definita. Tabata ha rilasciato queste informazioni a Weekly Famitsu e ha spiegato che i due giochi sono un'evoluzione di Final Fantasy 15 e Final Fantasy Type-0.

Precisamente, Tabata ha spiegato che il primo dei due progetti ha terminato la pre-produzione. Si tratta di un gioco di ruolo "ad alta velocità" descritto come un titolo sperimentale e un'evoluzione di Final Fantasy Type-0. Tabata vuole diminuire il tempo richiesto per completare un gioco di ruolo in una singola partita condensando l'esperienza RPG classica e rendendola rigiocabile più volte tramite il multigiocatore.

I nuovi giochi evolveranno Final Fantasy?

I lavori sul secondo gioco sono invece appena iniziati. Si tratta di un gioco di ruolo "in stile nomade" ed è considerato un'evoluzione di Final Fantasy 15. L'obbiettivo di Tabata è di realizzare un titolo su larga scala AAA che includa al proprio interno esplorazione libera.

Per il momento non abbiamo idea delle piattaforme di riferimento e della generica data di uscita. Considerando che il primo progetto, quello più avanzato, è appena uscito dalla pre-produzione, crediamo ci vorranno ancora alcuni anni prima di poter vedere in azione i due titoli. Tabata è un director con grande esperienza, quindi speriamo che il nuovo team e le "grandi compagnie" con le quali collabora gli permettano di realizzare giochi di ruolo di qualità.

Nel frattempo, vi consigliamo di giocare a Final Fantasy 14: ecco una video analisi che svela che PS5 è spesso peggiore di PS4 Pro, per Digital Foundry.