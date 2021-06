Mass Effect Corsair: spin-off per Nintendo DS in "stile Han Solo", ecco l'idea di BioWare

In un'intervista rilasciata a MinnMax, l'ex-BioWare Mark Darrah ha svelato che il team di sviluppo ha quasi realizzato uno spin-off di Mass Effect per Nintendo DS, chiamato Mass Effect Corsair, all'interno del quale avremmo esplorato la galassia nei panni di un pirata spaziale.

Darrah afferma che "Avreste avuto una nave, sareste stati indipendenti, più come un Han Solo, non come uno Spectre. Avreste passato il tempo a volare in giro, raccogliere del carico, esplorare. Avreste potuto esplorare e vendere le informazioni all'Alleanza Umana." Mass Effect Corsair avrebbe avuto luogo in una parte della galassia meno esplorata e considerata più una sorta di Selvaggio West, qualcosa di simile a un Orlo Esterno di Star Wars.

Darrah afferma che l'idea era stata presa dal classico per PC Star Control e sarebbe stato un gioco in prima persona e avrebbe anche incluso combattimenti tra navi spaziali. "Tutto quello che avevamo erano le basi del sistema di volo, non avevamo creato nulla del resto del gioco. Stavamo cercando di capire come avrebbe potuto funzionare dal punto di vista dell'IP."

Darrah spiega infatti che Mass Effect Corsair faticava ad avere un senso all'interno dell'universo narrativo di Mass Effect. Afferma però che se tutti fossero stati eccitati dall'idea del gioco, avrebbero comunque trovato un modo per inserirla. Il vero problema che ha impedito la nascita del gioco, secondo Darrah, è il lato economico: l'opera avrebbe necessitato della cartuccia più costosa a disposizione e, visto che i giochi DS venivano venduti a 30 dollari, il guadagno su ogni copia sarebbe stato minimo. EA riteneva che il gioco avrebbe venduto circa 50.000 copie, quindi il progetto è stato bloccato.

