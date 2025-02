Jade Empire non ha avuto successo anche a causa di un "consiglio idiota" di Microsoft, per un ex-BioWare

Il co-fondatore di Bioware, Greg Zeschuk, è stato ospite del podcast "My Perfect Console", dal quale sono emerse alcuni retroscena interessanti su eventi del passato, come il fatto che Jade Empire non abbia avuto il successo sperato anche a causa di un "consiglio idiota" da parte di Microsoft, all'epoca.

Nonostante il gioco sia considerato ora un vero e proprio cult di BioWare, Jade Empire non ha raggiunto il successo sperato sul mercato, vendendo meno di 1 milione di copie nel suo primo anno e di fatto rimanendo bloccato dal passaggio generazionale dalla prima Xbox a Xbox 360.

Proprio la scelta della tempistica di lancio e della piattaforma di riferimento sarebbe risultata fatale per l'affascinante action RPG a base di mitologia cinese, considerando che si sarebbe trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, secondo Zeschuk.