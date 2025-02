Il mouse ASUS TUF Gaming M4 Air è a basso prezzo su Amazon: un completo mouse da gaming a prezzi non esagerati

Gli sconti di Amazon Italia ci garantiscono sempre promozioni molto interessanti e ora potete risparmiare utilizzando l'offerta per un mouse ASUS TUF Gaming M4 Air . Il prezzo attuale è più basso del 49% rispetto al prezzo consigliato indicato da Amazon e del 18% rispeto al prezzo più basso recente.. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo attualmente proposto dalla piattaforma è il più basso di sempre. Amazon segnala che il prezzo consigliato è pari a 54.90€ . Per quanto riguarda invece la spedizione, viene gestita da Amazon.

Le caratteristiche del mouse ASUS TUF Gaming M4 Air

Si tratta di un dispositivo pensato per darvi i vantaggi di un mouse da gaming a basso prezzo. È pensato per essere ergonomico e leggero, limitando l'affaticamento del polso e della mano durante le sessioni di gioco più lunghe. Il sensore ottico arriva a 16.000 DPI e con un tasto dedicati si può passare tra quattro livelli diversi dell'impostazione.

Si tratta di un mouse cablato, quindi non necessità di ricarica, e usa un cavo TUF Paracord, piedini PTFE e design Air Shell per fare in modo che non si consumi rapidamente e rimanga solido dopo centinaia di ore di utilizzo. È anche idrorepellente (livello IPX6) e dispone persino di ASUS Antibacterial Guard per inibire la crescita di batteri. Dispone di un totale di sei pulsanti programmabili con il software Armoury.