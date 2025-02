Un nuovo gioco LEGO, un Batman di Rocksteady e Hogwarts Legacy 2 sarebbero ancora in sviluppo presso WB Games

Nonostante le chiusure e la ristrutturazione in corso, Warner Bros. Games avrebbe ancora diversi progetti in sviluppo tra i quali un nuovo gioco LEGO, un Batman da parte di Rocksteady e Hogwarts Legacy 2, ha riferito il giornalista Jason Schreier intervenuto nella nuova puntata di Kinda Funny.

La firma di Bloomberg aveva pubblicato proprio di recente un lungo approfondimento sullo stato dei lavori all'interno dei vari team di Warner Bros, riportando anche delle difficoltà per Wonder Woman e altri elementi problematici, che evidentemente sono poi sfociati nella maniera più drammatica.

Come abbiamo visto, il gioco in questione è stato cancellato e Warner Bros ha deciso di chiudere Monolith, Player First e WB San Diego, tagliando in maniera netta il personale dedicato alla divisione videoludica e togliendo dalla scena anche un team storico.