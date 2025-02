Skin Deep, abbiamo provato la buffa e bizzarra avventura spaziale di Blendo Games

Skin Deep viene presentato come "uno sparatutto in prima persona immersivo", ma durante la nostra esperienza con la demo del gioco, disponibile in occasione dello Steam Next Fest, in verità non abbiamo sparato neppure una volta. Ci è capitato di lanciare barattoli di pepe, frutta intera o smangiucchiata, libri e oggetti contundenti, magari, ma niente pistole o fucili.

Considerando lo spirito alla base del nuovo progetto di Blendo Games, è un po' come se gli sviluppatori ci avessero gridato "sorpresa!" per poi metterci nei panni della protagonista di questo action adventure con elementi stealth, Nina Pasadena: una ex cacciatrice di taglie che ora si guadagna da vivere come tecnico manutentore sulle navi spaziali e che si ritrova ad avere a che fare con l'irruzione di un manipolo di pirati.